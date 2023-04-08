Настя Каменских ответила, где Потап и разводятся ли они

Артистка ответила на вопросы, которые очень волнуют ее поклонников.

Украинская певица Настя Каменских наконец-то нарушила молчание относительно того, что происходит в ее личной жизни.

Уже некоторое время в Сети злые языки обсуждают вероятный развод артистки с мужем, рэпером и продюсером Потапом. Мол, пара больше не публикует общие романтические фото, не поздравляет публично друг друга со знаковыми праздниками и вообще редко говорит о второй половинке.

Опровержение Потапа о том, что они с Настей не расстаются, поклонникам супругов было недостаточно. И они захотели услышать правду от Каменских лично.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/fan_potap_nastya

Поэтому на днях, когда артистка принимала участие в благотворительном концерте в Киеве, она ответила на вопросы фанов, которые их больше всего волнуют. Сначала зрители в зале поинтересовались, действительно ли влюбленные решили расторгнуть брак: "Я не расстаюсь с мужем, у меня все хорошо!" – ответила Настя.

Настя Каменских во время концерта в Киеве ответила на вопросы фанатов / Фото: instagram.com/koxannyaa

Также исполнительница отреагировала на вопросы фанатов, а где девался ее муж Потап: "Солнышко, мы же не близнецы ходить вместе. Надо Потап? Позвони ему, напиши ему и спроси у него", — ответила артистка.

Настя Каменских во время концерта в Киеве ответила на вопросы фанатов / Фото: instagram.com/koxannyaa

Напомним, что недавно Настя Каменских приняла участие в благотворительном концерте в Киеве. Артистка исполнила только две композиции, потому что еще не полностью восстановила голосовые связи после того, как в них нашли новообразование. Во время выступления Насте было тяжело петь, поэтому она просила помощи у зрителей в зале.

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