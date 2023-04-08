Говорящий на испанском Бен Аффлек стал хитом Сети: превзошел Дженнифер Лопес

Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек не устает удивлять поклонников.

Как не своим выражением лица, которое уже стало легендарным, так неожиданными талантами. Оказывается, Аффлек довольно неплохо владеет испанским языком. Видео с Беном, где он с восторгом рассказывает о своем новом фильме "Air Jordan" на испанском завирусилось в Сети.

Конечно, фаны не упустили случая, чтобы пошутить над своим кумиром. Так, пользователи отметили, что "испанский Бен – это счастливый Бен" и совсем другой человек. "Он абсолютная другая персона на испанском. Он безусловно должен изменить личность на испанскую", "испанский Бен – счастливый Бен! Мы любим тебя", "Почему он гораздо привлекательнее, когда говорит на испанском? Он даже выглядит счастливее", "Переключение с Бена на Бенито", — пишут фаны в комментариях.

Некоторые шутят, что Аффлек говорит по-испански лучше своей жены, певицы Дженнифер Лопес.

По всей вероятности, овладеть испанским языком Бен Аффлек сумел в 13-летнем возрасте. В этот период Бен с родителями год проживал в Мексике, где снимался в детском телешоу.

Напомним, на днях Бена Аффлека застали во время прогулки с 15-летней дочерью своей жены Дженнифер Лопес Эммой. Актер сумел найти общий язык с детьми возлюбленной от предыдущего брака.

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