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В России в боевой готовности находятся 12 бомбардировщиков: Игнат об угрозе вражеской атаки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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2199
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В России в боевой готовности находятся 12 бомбардировщиков: Игнат об угрозе вражеской атаки

Фото: Associated Press

Угроза ракетных ударов остается.

На аэродромах на территории Российской Федерации в боевой готовности сосредоточено не менее 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вражеская авиационная группировка находится на местах своей дислокации.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

По его словам, угроза ракетных ударов по Украине никуда не исчезла. Ведь на российских аэродром есть немало бомбардировщиков, которые могут совершить атаку.

"Никуда не делась дальняя и стратегическая авиация, она рассредоточена на разных аэродромах, это самолеты Ту-95, они могут быть готовы к применению ракет", сказал Игнат.

Вместе с тем, Игнат отметил, что сейчас на фронте работает тактическая авиация страны-агрессорки.

Ранее Юрий Игнат сообщал, что на днях ракетоносители "Кинжала" МиГ-31К покинули Беларусь. Впрочем, скоро могут снова вернуться на белорусскую территорию. По его словам, вылет истребителей может быть спровоцирован техническими вопросами.

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Дата публикации
Просмотры
2199
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