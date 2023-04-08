В Силах обороны рассказали о ситуации на юге Украины

Ситуация на юге Украины остается сложной, однако ее контролируют украинские Силы обороны.

Об этом в эфире телемарофона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг продолжает наносить авиаудары на юге Украины.

“Ситуация на юге Украины остается стабильно сложной, но контролируется Силами обороны, несмотря на то, что враг продолжает авиаудары. В частности, вчера вечером Россия снова атаковала Херсонщину управляемыми авиабомбами. россияне били по сельскохозяйственным угодьям и промышленности”, — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что за ночь не было человеческих потерь и пострадавших.

“Прошедшие сутки характеризовались как раз атаками, в том числе и воздушными с использованием дронов, с которых, проводя разведку, враг также сбрасывает ВОГи. Россия активно бьет непосредственно по критической инфраструктуре, медицинским объектам», — заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг».

В частности, россияне, пренебрегая правилами и нормами международного гуманитарного права, продолжают терроризм, добавила она.

Напомним, что с 24 февраля 2022-го по 8 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 177 680 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.