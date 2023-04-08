У Силах оборони розповіли про ситуацію на півдні України

Ситуація на півдні України залишається складною, утім, її контролюють українські Сили оборони.

Про це в ефірі телемарофону “Єдині новини” повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог продовжує завдавати авіаударів на півдні України.

“Ситуація на півдні України залишається стабільно складною, але контролюється Силами оборони попри те, що ворог продовжує авіаудари. Зокрема, вчора ввечері рф знову атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. росіяни били по сільськогосподарських угіддях і промисловості”, - сказала вона.

Речниця додала, що за ніч не було людських втрат і постраждалих.

“Минула доба характеризувалася якраз атаками, зокрема і повітряними з використанням дронів, з яких, проводячи розвідку, ворог також скидає ВОГи. рф активно б’є безпосередньо по критичній інфраструктурі, медичних об’єктах”, - заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь”.

Зокрема, росіяни, нехтуючи правилами та нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують тероризм, додала вона.

Нагадаємо, що від 24 лютого 2022-го до 8 квітня 2023-го ЗСУ знищили 177 680 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються.