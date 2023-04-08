В Сумах 11-летняя девочка спасла троих детей из пожара

В Сумах произошел пожар в частном доме. Во время инцидента дома находились четыре малолетних ребенка. Девочка 2012 года рождения спасла своих братиков и сестричку из огня.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Пожар возник в частном жилом доме по улице Пантелеймона Кулиша.

"Когда большинство детей еще спали, 5-летний мальчик сообщил старейшей сестре, что в их доме возник пожар. Девочка Никита (2012 г.р.) не растерялась и попыталась самостоятельно потушить пожар, но это ей не удалось", — говорится в сообщении.

Никита принялась спасать детей в доме. Девочка выносила на руках брата и сестричку (1 и 4 года). 5-летний брат самостоятельно выбежал на улицу.

Крики детей услышали соседи. Они забрали их к себе и вызвали спасателей, прибывших через 5 минут.

В доме горела мебель, бытовая техника, крыша и перекрытие. Огонь распространялся по горючим конструкциям, однако спасателям удалось его побороть.

Напомним, во Львовской области 11-летняя девочка спасла жизнь однокласснику — парень едва не погиб в пожаре.

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