В Италии зафиксирован минимальный уровень рождаемости за 40 лет: причины

В Италии снова зафиксировали самую низкую в истории страны рождаемость.

Рождаемость в Италии упала до нового исторического минимума – ниже 400 тысяч. Так, в 2022 году в стране родилось около 393 тыс. младенцев, что явилось минимальным уровнем рождаемости с 1861 года.

Об этом пишет Reuters.

"Это демографический кризис – в будущем мы потеряем много населения", – прокомментировала демограф Мария Рита Теста из Университета LUISS в Риме.

Коэффициент рождаемости в Италии снизился до 1,24 ребенка на одну женщину с 1,25 в 2021 году, несколько он вырос только на юге страны.

"Основным фактором является сокращение и старение женского населения в возрастной группе 15-49 лет, традиционно считающееся репродуктивным", — говорится в сообщении статистического бюро ISTAT.

Общая численность населения Италии неуклонно сокращается с 2014 года, и с тех пор его совокупные потери составили более 1,36 миллионов человек.

В правительстве нынешнего премьера Италии Джорджии Мэлони также неоднократно выражали обеспокоенность в связи с небольшим количеством новорожденных. Однако экономисты отмечали, что одних денежных выплат для стимулирования рождаемости будет недостаточно; в частности они отмечали проблемы с детскими дошкольными учреждениями в стране.

В сентябре ISTAT предположил, что Италия может потерять почти пятую часть своих жителей, а население сократится по базовому сценарию до 54,2 млн в 2050 году и 47,7 млн в 2070 году.

В своем последнем отчете ISTAT утверждает, что каждый четвертый человек в Италии старше 65 лет, а количество долгожителей за последние 20 лет выросло втрое.

Напомним, врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони подтвердил, что у политика – лейкемия.

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