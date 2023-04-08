В Італії зафіксовано мінімальний рівень народжуваності за 40 років: причини

В Італії знову зафіксували найнижчу в історії країни народжуваність.

Народжуваність в Італії впала до нового історичного мінімуму – нижче 400 тисяч. Так, 2022 року в країні народилося близько 393 тис. немовлят, що стало мінімальним рівнем народжуваності від 1861 року.

Про це пише Reuters.

"Це демографічна криза – у майбутньому ми втратимо багато населення", – прокоментувала демографиня Марія Рита Теста з Університету LUISS у Римі.

Коефіцієнт народжуваності в Італії знизився до 1,24 дитини на одну жінку від 1,25 2021 року, дещо вирісши лише на півдні країни.

"Основним фактором є скорочення і старіння жіночого населення у віковій групі 15-49 років, яка традиційно вважається репродуктивною", – йдеться у повідомленні статистичного бюро ISTAT.

Загальна чисельність населення Італії неухильно скорочується з 2014 року, і з того часу його сукупні втрати склали понад 1,36 мільйона людей.

В уряді нинішньої прем'єрки Італії Джорджії Мелоні також неодноразово висловлювали занепокоєння у зв'язку з маленькою кількістю новонароджених. Однак економісти зазначали, що одних грошових виплат для стимулювання народжуваності буде недостатньо; зокрема, вони відзначали проблеми з дитячими дошкільними установами в країні.

У вересні ISTAT передбачив, що Італія може втратити майже п’яту частину своїх жителів, а населення скоротиться за базовим сценарієм до 54,2 млн 2050 року і 47,7 млн в 2070 року.

У своєму останньому звіті ISTAT стверджує, що кожна четверта людина в Італії старше 65 років, а кількість довгожителів за останні 20 років зросла втричі.

Нагадаємо, лікар колишнього премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі підтвердив, у політика – лейкемія.

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