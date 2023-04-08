Лікар Сільвіо Берлусконі підтвердив діагноз: у політика лейкемія

Лікар колишнього премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі підтвердив, що інформація щодо діагнозу політика і його перебування у реанімації.

Про це пише The Guardian.

86-річний Берлусконі, за словами його лікаря Альберто Зангрілло, певний час лікується від лейкемії, частиною якої стала легенева інфекція. Також він додав, що політик добре реагує на лікування.

Раніше стало відомо, Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії з лейкемією.

86-річного італійського політика напередодні, 5 квітня, відвезли до міланської лікарні "Сан-Раффаеле", і спочатку лікарі підозрювали пневмонію. Проте, за даними журналістів, під час нещодавньої госпіталізації Берлусконі було зроблено аналізи, які показали, що запалення легенів може бути пов'язане із загальною слабкістю організму, спровокованою лейкемією.

"Сільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму", - йдеться у публікації.

У Сильвіо Берлусконі діагностували лейкемію

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