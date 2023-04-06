У Сільвіо Берлусконі виявили лейкемію — ЗМІ

Колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії з лейкемією.

Про це у четвер, 6 квітня, повідомило видання Corriere della Sera, пише Європейська правда.

86-річного італійського політика напередодні, 5 квітня, відвезли до міланської лікарні "Сан-Раффаеле", і спочатку лікарі підозрювали пневмонію. Проте, за даними журналістів, під час нещодавньої госпіталізації Берлусконі було зроблено аналізи, які показали, що запалення легенів може бути пов'язане із загальною слабкістю організму, спровокованою лейкемією.

"Сільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму", - йдеться у публікації.

Журналісти не розкривають своїх джерел. Представники партії "Вперед, Італія", яка входить до правлячої коаліції, також не робили офіційних заяв. Інформація про стан здоров'я колишнього голови італійського уряду також не надходила ні від лікарів, ні від його родичів.

Скандал із Берлусконі: українці різко відповіли другу Путіна

Читайте також: