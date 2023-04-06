У Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию — СМИ

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони находится в отделении интенсивной терапии с лейкемией.

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило издание Corriere della Sera, пишет Европейская правда.

86-летнего итальянского политика накануне, 5 апреля, отвезли в миланскую больницу "Сан-Раффаэле", и сначала врачи подозревали пневмонию. Однако, по данным журналистов, во время недавней госпитализации Берлускони были сделаны анализы, показавшие, что воспаление легких может быть связано с общей слабостью организма, спровоцированной лейкемией.

"Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Мучающие его боли и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму", — говорится в публикации.

Журналисты не раскрывают своих источников. Представители входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" также не делали официальных заявлений. Информация о состоянии здоровья бывшего главы итальянского правительства тоже не поступала ни от врачей, ни от его родственников.

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