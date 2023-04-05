Итальянский друг Путина Берлускони попал в реанимацию

Политик был госпитализирован в связи с кардиохирургией, сообщают СМИ.

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, считающегося хорошим другом Путина, в среду, 5 апреля, поместили в миланскую больницу Сан-Рафаэле. Политик находится в реанимации.

Об этом сообщает Mirror ссылаясь на собственные источники.

По информации СМИ, он был госпитализирован в связи с кардиохирургией.

Пока партия Берлускони "Вперед, Италия", где он является лидером, не ответила на запросы журналистов, действительно ли политик в реанимации.

"В последние годы Берлускони испытывает ряд проблем со здоровьем, последний раз выздоровел от COVID-19 в 2020 году. После выписки из 10-дневного госпиталя он сказал журналистам, что болезнь была самой опасной проблемой, с которой он когда-либо сталкивался. У него много лет установлен кардиостимулятор, в 2016 он перенес операцию на сердце для замены аортального клапана и преодолел рак простаты", — говорится в статье.

Напомним, осенью прошлого года Берлускони вызвал скандал в Италии, когда заявил, что возобновил связь с Путиным и обменялся с ним письмами и подарками. Итальянский политик получил от диктатора 20 бутылок водки.

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