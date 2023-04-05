Італійський друг Путіна Берлусконі потрапив до реанімації

Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який вважається хорошим другом Путіна, у середу, 5 квітня, помістили до міланської лікарні Сан-Рафаеле. Політик перебуває у реанімації.

Про це повідомляє Mirror із посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, його госпіталізували у зв'язку з кардіохірургією.

Наразі партія Берлусконі "Вперед, Італіє", де він є лідером, не відповіла на запити журналістів, чи дійсно політик у реанімації.

"Останніми роками Берлусконі має низку проблем зі здоров’ям, востаннє одужав від COVID-19 у 2020 році. Після виписки з 10-денного госпіталю він сказав журналістам, що хвороба була найнебезпечнішою проблемою, з якою він коли-небудь стикався. У нього багато років встановлений кардіостимулятор, 2016 року він переніс операцію на серці для заміни аортального клапана та подолав рак простати", - йдеться у статті.

Нагадаємо, восени минулого року Берлусконі спричинив скандал в Італії, коли заявив, що відновив зв’язок із Путіним і обмінявся з ним листами та подарунками. Італійський політик отримав від диктатора 20 пляшок горілки.

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