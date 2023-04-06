Черги на українських кордонах: де утворилися найбільші затори

Найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею.
Станом на ранок 6 квітня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги. Там стоять і легкові автомобілі, і автобуси.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Зазначається, у чергах на виїзд з країни застрягли 175 автівок та 20 автобусів. Найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Натомість у пунктах пропуску на молдовському напрямку черг немає.
Ситуація на кордонах станом на 09:00:
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 40 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 65 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" - здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.
- "Смільниця" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- "Тиса" - 10 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Нагадаємо, між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине–Басарабяска, що дозволить скоротити транзитний маршрут у напрямку дунайських портів.
Читайте також:
- Заборона на виїзд за кордон для чоловіків: адвокат пояснив, що не так із цим рішенням
- Виїзд за кордон на авто: у МВС детально розповіли, які документи потрібно мати із собою (список)
- На кордоні з Польщею утворились затори на вʼїзд в Україну