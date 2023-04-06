Черги на українських кордонах: де утворилися найбільші затори

Найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею.

Станом на ранок 6 квітня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги. Там стоять і легкові автомобілі, і автобуси.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Зазначається, у чергах на виїзд з країни застрягли 175 автівок та 20 автобусів. Найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Натомість у пунктах пропуску на молдовському напрямку черг немає.

Ситуація на кордонах станом на 09:00:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 40 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 65 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" - здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу.

"Смільниця" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Нагадаємо, між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине–Басарабяска, що дозволить скоротити транзитний маршрут у напрямку дунайських портів.

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