На кордоні з Польщею утворились затори на вʼїзд в Україну

Прикордонники повідомляють, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят.

На західних кордонах України з Польщею утворились черги пасажирського потоку на вʼїзд в Україну.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Дана активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят", - зазначається в повідомленні.

Прикордонники попереджають, що місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону. Таким чином, в основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як "Шегині" і "Краківець", відмічається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України.

Крім того, у Держприкордонслужбі повідомили, що на цей період буде збільшена кількість персоналу для оформлення подорожуючих, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації.

Крім того, прикордонники радять обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в умовах повномасштабної війни багато українців змушені зустрічати Великдень за кордоном, зокрема у Польщі.

Крім того, ми раніше інформували, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Великодня та травневих свят.

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