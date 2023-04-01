На границе с Польшей образовались пробки на въезд в Украину

Пограничники сообщают, что многие наши соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников.

На западных границах Украины с Польшей образовались очереди пассажирского потока на въезд в Украину.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"На западных границах Украины, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества следующих в Украину лиц. Данная активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников", — отмечается в сообщении.

Пограничники предупреждают, что местами приводит к увеличению времени ожидания пересечения границы. Таким образом, в основных пунктах пропуска на границе с Польшей, таких, как "Шегини" и "Краковец", отмечается накопление пассажирского транспорта на въезд в Украину.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщили, что в этот период будет увеличено количество персонала для оформления путешественников, а также систематически взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации.

Кроме того, пограничники советуют выбирать менее загруженные на въезд в Украину пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница".

Напомним, ранее сообщалось, что в условиях полномасштабной войны многие украинцы вынуждены встречать Пасху за границей, в частности в Польше.

Кроме того, мы ранее информировали, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам.

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