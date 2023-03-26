Когда празднуют Пасху в Польше в 2023 году: как отмечают, дата, интересные традиции

Когда и как празднуют пасху в Польше читайте в материале ТСН.ua

В условиях полномасштабной войны многие украинцы вынуждены встречать Пасху за границей, в частности, в Польше. Рассказываем, когда и как празднуют пасху в этой стране.

Когда в 2023 году Пасха в Польше: дата, выходные

Празднование Пасхи, как и других великих церковных праздников, не совпадает у христиан западного и восточного обрядов. В этом году пасха в Польше будет отмечаться 9 апреля 2023 года. А 8 и 10 апреля будут в стране официальными выходными.

Традиции подготовки к Пасхе в Польше

Пост начинается с пепельной среды

Предшествует Пасху сорокадневный пост. Dies Cinerum – это латинское название католического действа, предшествующее началу поста. По традиции поляки в этот день идут на службу в церковь, по окончании которой священник с помощью освященной золы рисует на лбу крест – символ бренности бытия.

Что такое жирный четверг

Помолившись в костеле, получив крест на лбу и приготовившись к посту, на следующий день поляки празднуют Жирный или толстый четверг. Другое название этого дня "Остатки" (Ostatki).

Большинство католиков признает Жирный вторник, то есть «объедаются» накануне Пепельной среды. Но у поляков жирным является именно четверг.

В этот день поляки пытаются съесть как можно больше, опустошить свои амбары для того, наверное, чтобы ничто не соблазняло во время поста. В современной Польше в этот день приняты пышные застолья.

Дальше начинается пост.

Пальмовое воскресенье у поляков

В последнее воскресенье перед Пасхой отмечают Palmowa niedziela, день, когда был убит Иисус.

По христианской традиции символом этого дня являются пальмовые листья. Знакомая ива часто заменяет пальмовые листья. Ивовые веточки, связанные в пучки и украшенные, называются палемками и освящаются в костелах.

Считается, что палемки являются оберегами от злых сил, а в доме, где они располагаются, будет счастье и уют. Более того, с помощью ивовых веточек желают удачи друг другу — для этого наносят удары по человеку. Поэтому, если вас на улице начнут «бить» ветками дерева, не пугайтесь и не возмущайтесь, вам желают удачи.

Большая неделя перед Пасхой

Неделя от Пальмового воскресения к Пасхе характеризуется самым строгим постом. Эта неделя называется Wielki tydzień, причем большой называют и саму неделю, и каждый его день. Заканчивается период Страстной субботой, а в некоторых регионах страны "похоронами сельди".

Похороны сельди

Обряд прощания с постом называется еще «Похоронами сельди» и распространен лишь в некоторых регионах.

Это более народная традиция завершения поста — поляки избавляются от надоевших за время поста блюд, готовясь к разнообразной пище.

Пасхальные праздники в Польше

Пасха празднуется три дня - в страстную субботу, непосредственно в день Пасхи и на следующий, второй день празднования.

Субботу в канун Пасхи поляки посвящают подготовительным мероприятиям. Обязательно посещение костела всей семьей, где происходит освящение święconki – специальной корзины с продуктами. В корзину обязательно кладут символические продукты — кулич, домашнюю колбасу, творог, соль, хрен, хлеб, мед, яйца.

Пасхальное воскресенье – это день окончания поста, основной день праздника. За стол садятся с утра, после праздничной службы все члены семьи.

Второй день Пасхи называют еще Śmigus-Dyngus.

Śmigus – это упомянутая традиция «бить» окружение палемкой, освященной ивой. Если в Пальмовое воскресенье это делают осторожно, то на второй день Пасхи могут уже разойтись. Традиция Dyngus напоминает колядки, когда дети ходят от дома к дому, выпрашивая угощение.

Второй день после Пасхи еще называют Мокрым понедельником. Потому что в случае отказа угостить детей конфетами "жаднюгу" могут облить водой. А вечером могут бросить «водяную бомбу» из окна, брызнуть из-за угла, а то просто вылить на голову ведро воды.

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