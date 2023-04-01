Повітряна тривога лунала на півдні України: прогриміли вибухи

Повітряна тривога була оголошена на півдні України ввечері 1 квітня, однак досить швидко вона була скасована.

Про це свідчать дані на мапі тривог.

Так, сирени лунали на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Під час тривоги в Херсоні було чутно звуки вибухів, повідомили місцеві пабліки. Однак наразі не відомо, яке джерело походження цих звуків.

Моніторингові чати інформували про загрозу пусків ворожих ракет із Чорного моря. Однак достатньо швидко тривога була скасована, і в чатах повідомлялося, що борти російської авіації "відійшли від пускових".

Нагадаємо, в ОК "Південь" 1 квітня інформували, що росіяни збільшили в морі своє корабельне угруповання. Так, цього дня там було зафіксовано три ракетоносії з 20 ракетами "Калібр" на бортах. Наголошувалося на високій загрозі ракетних ударів.

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