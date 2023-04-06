У Карпатах 10° морозу та йде сніг: атмосферне фото з гори Піп Іван

Сьогодні, 6 квітня, в українських Карпатах тримається морозна погода, а також сніжить. На горі Піп Іван зафіксовано -10°С.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 09:00 6 квітня на високогір'ї вітряно, тримається туман та йде сніг.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Туман, вітер північний, 12 м/с. Температура повітря -10°С, Сніг", - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван 6 квітня.

Нагадаємо, синоптики попереджали про сніголавинну небезпеку на високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 6 квітня. У Карпатах прогнозують вдень буде близько 0°.

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