Анна Трінчер у спідньому в сіточку похизувалася стрункою фігурою

Виконавиця поділилася, як чоловік реагує на такі відверті відео.

Українська співачка Анна Трінчер потішила прихильників новим пікантним контентом.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала доволі відвертий ролик. На відео Анна у рожевому спідньому в сіточку та довгих рукавичках хизується своєю фігурою. Трінчер перед камерою красувалася підтягнутим та струнким тілом.

До речі, Анна пояснила, як її чоловік, блогер Олександр Волошин, відреагував на таке відео. Загалом, коханий співачки не проти, аби вона публікувала пікантний контент.

"Чоловік погодив", - коротко підписала ролик знаменитість.

У коментарях під відео Анну просто засипали компліментами. Блогерка Даша Квіткова залишила смайлики у вигляд вогників, а акторка Ірина Кудашова написала, що фігура співачки просто "вау".

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер згадала, з яким проханням до неї звернулася виконавиця Слава Камінська після їхнього скандалу. За словами дівчини, їй було не приємно таке чути від колеги за сценою.

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