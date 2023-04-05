Зірки-чоловіки, які під час війни виїхали з України та не повернулися

Пропонуємо дізнатися, хто з відомих чоловіків поїхав з України та як вони перетнули кордон.

Понад рік в Україні триває повномасштабна війна, яку вороже розв'язала Росія.

Чимало відомих зірок на початку російського вторгнення поїхали за кордон або вже перебували там. Утім більшість з них вже в Україні, а за її межі їздять лише тоді, коли дають благодійні концерти.

Утім, не всі зірки повернулися до України. Деякі знаменитості виїхали під час війни за кордон та там і залишилися.

Редакція сайту TСН.ua зібрала добірку про відомих чоловіків, які під час війни виїхали з України та не повернулися.

Влад Яма

Знаменитий хореограф виїхав з родиною з України, як тільки-но почалася повномасштабна війна. Поїхав Влад з родиною до США 24 лютого. На запитання, як він це зробив, хореограф відповідає, що встиг виїхати до того, як чоловікам заборонили перетинати кордони.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Утім, через виїзд до США на танцівника посипався шквал критики у Мережі. Влада критикують через те, що він втік до США, коли б міг залишитися в Україні та допомагати. Хоча Влад розповідає, що за кордоном збирає кошти на потреби ЗСУ. Зокрема, хореограф разом з іншими знаменитостями бере участь у благодійних вечорах та аукціонах.

Влад Яма на благодійному вечорі / Фото: instagram.com/vladyama_official

Олександр Еллерт

Шоумен влітку минулого року виїхав до Каліфорнії, США. Як розповідав Еллерт, за кордоном він брав участь у концерті з нагоди Дня Незалежності. Утім, назад до України шоумен так і не повернувся. За це Олександру неодноразово дорікали, але він не реагує на хейт.

Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Kyivstoner

Український блогер та репер на початку повномасштабної війни перебував в Україні. Однак згодом музикант разом із сім'єю переїхав до США. Як розповідала його дружина Аліна, Альберт вже давно має американське громадянство, тож виїхав законно.

Kyivstoner / Фото: instagram.com/kyivstoner

Також дружина артиста зазначила, що з-за кордону він допомагає Україні. Альберт донатить кошти на ЗСУ, а також допомагає дітям, які постраждали від війни. Щоправда, репер не афішує це у соцмережах.

Олег Винник

Тривалий час було невідомо, де перебуває Олег Винник. Як почалася повномасштабна війна, знаменитість не робив жодних заяв. Лише згодом у фотоблогу музикант опублікував декілька патріотичних дописів та відео-звернення до російських та білоруських військових із закликом зупини вторгнення.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Пізніше стало відомо, що Винник перебуває у Німеччині. Там музикант лікується від тяжкої хвороби. Як розповідала його адвокатка, з України він поїхав законно, адже має німецьке громадянство. Ба більше, виїхав за кордон Винник ще до початку повномасштабної війни. Також адвокатка наголосила, що з Німеччини співак допомагає ЗСУ. Там артист купує автівки та військову амуніцію. Сам Винник на зв'язок не виходить взагалі. До України артист теж не повертався.

Авто, які Олег Винник придбав для ЗСУ

Анатолій Євдокименко

Онук співачки Софії Ротару подолав довгий шлях, щоб виїхати з України. Анатолій на початку березня минулого року разом з батьком Русланом намагався незаконно втекти до Молдови. Євдокименків затримали прикордонники, коли вони човном перетинали державний кордон.

Онук Софії Ротару - Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/shmn

Утім, згодом Анатолію таки вдалося виїхати з України. Нині онук співачки перебуває в Європі, де продовжує музичну діяльність. Як Анатолію вдалося перетнути кордон - невідомо.

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