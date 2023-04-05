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Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП у центрі Києва: є постраждалі – джерела

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП у центрі Києва: є постраждалі – джерела

Остап Ступка

Аварія сталася у Голосіївському районі.

Відомий український актор Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП у центрі Києва.

Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, о 23:15 на вулиці Федорова у Голосіївському районі. Як повідомили журналістам ТСН.ua джерела у поліції, авто Ступки Range Rover влетіло в Mitsubishi, яке було припарковано на зупинці. На той момент в автомобілі перебував чоловік 1984 року народження.

"Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в'їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп'яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

З численними травмами потерпілого негайно госпіталізували, а Ступку затримали на місці. Наразі розпочате кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Остапу Ступці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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