Путін поставив перед окупантами завдання на загарбаних “нових територіях”

Господар Кремля знову назвав окуповані території України “історичними землями” Росії, які потрібно "захищати".

У середу, 5 квітня, на засіданні Ради безпеки РФ президент держави-агресорки Володимир Путін цинічно звинуватив ЗСУ в обстрілах тимчасово окупованих Росією українських територій.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Господар Кремля знову назвав окуповані території України “історичними землями” Росії, давши вказівку якнайшвидше інтегрувати їх “в єдиний правовий простір РФ”.

Зокрема, до 1 червня Путін наказав завершити створення підрозділів російських правоохоронних органів та спецслужб, заявивши про необхідність “боротися з криміналом”.

Також читайте Путін потрапив у незручне становище на зустрічі з послами: відео ганьби

Очевидно, російських силовиків для поставлених завдань бракує, тож президент держави-агресорки розпорядився активніше залучати місцевих жителів до охорони правопорядку.

Рух опору окупантам Путін назвав “недобитим підпіллям”, закликавши російських силовиків діяти “жорстко та ефективно”.

Також він цинічно звинуватив українських військових в обстрілах тимчасово окупованих Росією територій, заявивши, що Київ “нікого не шкодує”.

Окрім того, Путін доручив стежити за махінаціями російських окупантів, які вивозять зброю та боєприпаси із зони бойових дій до Російської Федерації, очевидно, переймаючись тим, що ця зброя буде застосована проти кремлівської влади.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін вчергове повторив маячню, що Вашингтон "винен" у війні РФ проти України.

Читайте також: