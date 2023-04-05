Путін назвав "винного" у війні в Україні

Диктатор заявив, що в тому, що Росія масово вбиває українців "винен" Вашингтон.

Російський диктатор Володимир Путін вчергове повторив маячню, що Вашингтон "винен" у війні РФ проти України.

Про це Путін заявив під час свого виступу 5 квітня.

Диктатор під час свого звернення повторив фейк про "державний переворот" в Україні, заявивши, що державі-агресорці це не сподобалось.

Путін додав, що нібито саме США "винні" у тому, що Росія вчиняє геноцид українців, рівняє зі землею наші міста та села.

"Використання Вашингтоном кольорових революцій і підтримка держперевороту в Києві 2014 року призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", - заявив військовий злочинець Путін, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Нагадаємо, Путін проведе 5 квітня засідання Ради Безпеки, де будуть розглянуті питання "забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки" на тимчасово захоплених територіях України.

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