Путін скликає Радбез Росії: стосуватиметься 4 областей України

Цього ж дня в господаря Кремля заплановані перемовини з Лукашенком.

Президент Росії Володимир Путін проведе 5 квітня засідання Ради Безпеки, де будуть розглянуті питання "забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки" на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Володимир Путін завтра проведе засідання Ради Безпеки, на якому будуть розглянуті питання забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки на території "Донецької та Луганської народних республік", а також Запорізької та Херсонської областей", – йдеться в заяві ЗМП.

Також анонсується, що очільник Кремля прийме вірчі грамоти у 17 новоприбулих послів іноземних держав, зокрема – США і ЄС.

Окрім того, у Путіна заплановані переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, напередодні українська віцепрем’єрка Ірина Верещук презентувала законопроєкт про деокупацію Донбасу та повідомила, що вже триває формування кадрового резерву: поліцейських, лікарів, істориків, бібліотекарів, музейників.

Верещук також наголосила, що державне і комунальне майно на Донбасі буде націоналізовано і повернуто у власність держави. Щодо приватного майна, то "справедливість буде відновлена".

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