Путин созывает Совбез России: будет касаться 4 областей Украины

В этот же день у хозяина Кремля запланированы переговоры с Лукашенко.

Президент России Владимир Путин проведет 5 апреля заседание Совбеза, где будут рассмотрены вопросы "обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Владимир Путин завтра проведет заседание Совета Безопасности, на котором будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории "Донецкой и Луганской народных республик", а также Запорожской и Херсонской областей", – говорится в заявлении СМП.

Также анонсируется, что глава Кремля примет верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств, в частности США и ЕС.

Кроме того, у Путина запланированы переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, накануне украинская вице-премьер Ирина Верещук презентовала законопроект о деоккупации Донбасса и сообщила, что уже идет формирование кадрового резерва: полицейских, врачей, историков, библиотекарей, музейщиков.

Верещук также подчеркнула, что государственное и коммунальное имущество на Донбассе будет национализировано и возвращено в собственность государства. Что касается частного имущества, то "справедливость будет восстановлена".

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