Верещук рассказала о первоочередных шагах реинтеграции Донбасса

По словам Верещука, одним из требований президента Украины Владимира Зеленского является план деоккупации той части Донбасса, которая оккупирована с 2014 года.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук презентовала законопроект о деоккупации Донбасса во время рабочей поездки в Запорожье.

Об этом информирует FREEДОМ.

По словам Верещука, одним из требований президента Украины Владимира Зеленского является план деоккупации той части Донбасса, которая оккупирована с 2014 года. А главным вопросом, по ее мнению, является: когда на освобожденных территориях удастся сформировать органы исполнительной власти, местного самоуправления, другие структуры.

“Мы вскоре презентуем новый законопроект, который будет давать ответы на деоккупированную территорию именно Донецкой и Луганской областей, потому что там есть своя специфика. Одно дело Херсонская или Харьковская области, когда тяжело, но несколько месяцев. Другое дело – 9 лет оккупации, когда мы говорим о Донецкой и Луганской”, – подчеркнула Верещук.

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Она говорит, что формирование кадрового резерва уже продолжается.

"Это большая территория по своей площади, населению. Мы прекрасно понимаем, что Донецкая область была одной из самых густонаселенных, мы понимаем, что в дальнейшем нас ждет деоккупация и реинтеграция Крыма. Это также очень важно", — отметила вице-премьер.

В частности, Верещук перед поездкой провела очередное совещание по кадровому резерву.

"Формирование "резерва восстановления", как мы его называем. Нам нужно четко понимать: сколько нужно полицейских, сколько врачей, историков, библиотекарей, музейщиков. Каждый орган центральной исполнительной власти получил поручение формировать такой резерв. Будут люди — будут действия", — прокомментировала Верещук.

Вспомнила она и вопрос возвращения владельцам частного и государственного имущества, которым завладели оккупанты.

“Государственное и коммунальное имущество будет национализировано, возвращено в собственность государства. Что касается имущества частного, то справедливость будет восстановлена. Этого люди очень ждут. Справедливость должна быть восстановлена, чтобы не было самосудов, чтобы не было уличных выяснений, кто больше прав, кто меньше прав. Государство должно взять эту ситуацию под контроль”, – говорит Верещук.

Верещук резюмировала, что необходимо быть готовыми сразу же начать восстановление жизнедеятельности населенных пунктов, обеспечить порядок, а также разминирование территорий.

Отметим, за словам президента, на фронте сегодня "особенно горячо" под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

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