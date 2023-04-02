Наев назвал самое эффективное оружие против иранских "Шахедов"

Для поражения беспилотников иранского производства, которые двигаются с небольшой скоростью и часто меняют маршрут, лучше всего применять крупнокалиберные пулеметы.

Об этом говорится на Facebook-странице командования Объединенных сил ВСУ со ссылкой на слова командующего, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, вражеские беспилотники порой летают кругами, заходят с разных сторон, пытаясь избежать наших средств противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что, благодаря западным партнерам, насыщенность системы украинской противовоздушной обороны постоянно увеличивается, каждый квадратный метр прикрыть невозможно.

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"Мы пытаемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких соответствующих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга", — подчеркнул Наев.

При этом украинские военные понимают, что враг будет пытаться атаковать в то время, когда, по его мнению, украинские защитники устали.

"Наши зенитчики находятся в постоянной боевой готовности, постоянно находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Практика показывает, что зенитчики будут сбивать вражеские цели и днем и ночью”, — сказал командующий Объединенными силами ВСУ.

Напомним, во время атаки на ночь 31 марта оккупанты ударили по Украине десятью БпЛА "Шахед-136". Силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов.

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