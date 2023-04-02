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ВСУ получат новые осколочные боеприпасы для беспилотников: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
557
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ВСУ получат новые осколочные боеприпасы для беспилотников: фото

Фото: Facebook / завод Маяк

Авиационные бомбы с радиусом поражением от 4,5 до 11 метров производит украинское оборонное предприятие.

Новые осколочные боеприпасы для Вооруженных Сил Украины начал производить украинский оборонный завод "Маяк".

Об этом сообщили в воскресенье, 2 апреля, на Facebook-странице предприятия, опубликовав соответствующее фото.

В описании приведены боевые характеристики этих бомб, предназначенных для применения с помощью беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

"Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1, весом 1 кг, гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05, весом 0,5 кг, гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра”, – говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта этого года саммит ЕС принял совместную закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет.

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Дата публикации
Просмотры
557
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