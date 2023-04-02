В Польше водителя раздавило собственным автомобилем перед двором дома

В Польше произошло смертельное ДТП.
В польском городе Венгрув произошла смертельная авария прямо перед двором жертвы – мужчина на бусе въехал в ограждение, его автомобиль перекинулся, он выпал и транспортное средство раздавило его.
Об этом пишет In Poland.
ДТП произошло в пятницу, 31 марта, водитель автомобиля Ford Transit погиб мгновенно.
Напомним, пьяный белорус ворвался в квартиру поляка, съел весь гуляш и заснул на диване.
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