В Польше водителя раздавило собственным автомобилем перед двором дома

В польском городе Венгрув произошла смертельная авария прямо перед двором жертвы – мужчина на бусе въехал в ограждение, его автомобиль перекинулся, он выпал и транспортное средство раздавило его.

Об этом пишет In Poland.

ДТП произошло в пятницу, 31 марта, водитель автомобиля Ford Transit погиб мгновенно.

Напомним, пьяный белорус ворвался в квартиру поляка, съел весь гуляш и заснул на диване.

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