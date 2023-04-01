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Пьяный белорус влез в квартиру поляка, съел весь гуляш и заснул на диване

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1830
Время на прочтение
1 мин
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Пьяный белорус влез в квартиру поляка, съел весь гуляш и заснул на диване

Фото: pixabay.com/jenszhonk

Подвыпивший белорус ворвался в квартиру жителя Польши.

В Гданьске полицейские задержали 28-летнего белоруса, который под хмельком залез в квартиру поляка, съел говяжий гуляш и заснул на диване.

Об этом пишет издание TVP. INFO.

Когда хозяева квартиры открыли дверь, то заметили чью-то куртку, а затем обнаружили спящего в постели мужчину. Они сразу вызвали полицию.

Правоохранители задержали гражданина Беларуси. Мужчина был пьян, в его крови обнаружили почти 1,5 промилле алкоголя. Он также не смог объяснить, как попал в квартиру.

После проверки оказалось, что ничего не пропало.

Белорусу грозит до года лишения свободы.

Напомним, в Польше во время попойки мужчина убил пассию знакомого, все думали, что женщина спит.

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Дата публикации
Просмотры
1830
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