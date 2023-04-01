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Россия с сегодняшнего дня в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1239
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Россия с сегодняшнего дня в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это "первоапрельской плохой шуткой".

В течение апреля 2023 года Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В частности, она сменит Мозамбик.

Об этом сообщает ООН в Twitter.

Отметим, что состав Совета состоит из 10 ротированных и пяти постоянных членов, среди которых Россия, имеющая право вето.

"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле месяце", — говорится в сообщении.

Будущее председательство России в Совбезе ООН, которое начинается в субботу, 1 апреля, и продлится в течение месяца, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "плохой шуткой".

Ранее постоянный представитель РФ при ООН заявил, что жилые дома в городах Украины разрушают ракеты ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1239
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