Россия с сегодняшнего дня в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это "первоапрельской плохой шуткой".
В течение апреля 2023 года Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В частности, она сменит Мозамбик.
Об этом сообщает ООН в Twitter.
Отметим, что состав Совета состоит из 10 ротированных и пяти постоянных членов, среди которых Россия, имеющая право вето.
"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле месяце", — говорится в сообщении.
Будущее председательство России в Совбезе ООН, которое начинается в субботу, 1 апреля, и продлится в течение месяца, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "плохой шуткой".
Ранее постоянный представитель РФ при ООН заявил, что жилые дома в городах Украины разрушают ракеты ПВО.
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