Митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение: СБУ проводит обыски

По словам наместника, в его доме продолжаются обыски.

Служба безопасности Украины, утром, 1 апреля, в 7.30 объявила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

Об этом заявил сам Павел в видеообращении.

По его словам, в его доме проводятся обыски.

Как передают СМИ, ему вручили подозрения по двум статьям, в частности, его подозревают в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436 УКУ).

Ранее митрополит УПЦ МП Павел пригрозил представителям СМИ физической силой. Произошло это при общении с прессой возле Киево-Печерской лавры.

Напомним, в Украине митрополит Павел получил прозвище "Паша Мерседес" за свою особую любовь к дорогим автомобилям. Сам же митрополит на эти комментарии отвечал так: "Ездим? Да, ездим на автомобилях, у меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего" Но мне почти пятьдесят лет, сахарный диабет, суставы болят.

Между тем, ситуация с выселением из Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви, аффилированной с Московским патриархатом, зашла в тупик.

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