Митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру: СБУ проводить обшуки

За словами намісника, у його домі тривають обшуки.

Служба безпеки України, вранці, 1 квітня, о 7:30 оголосила підозру колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

Про це заявив сам Павло у відеозверненні.

За його словами, в його домі проводять обшуки.

Як передають ЗМІ, йому вручили підозри за двома статтями, зокрема, його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436 ККУ).

Раніше митрополит УПЦ МП Павло пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою. Сталося це під час спілкування з пресою біля Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, в Україні митрополит Павло отримав прізвисько "Паша Мерседес" за свою особливу любов до дорогих автомобілів. Сам же митрополит на ці коментарі відповідав так: "Їздимо? Так, їздимо на автомобілях, у мене "Мерседес". Це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. Мені сьогодні докоряють: "Ви їздите навіть лаврою!" Але мені майже п'ятдесят років, цукровий діабет, суглоби болять.

Тим часом ситуація з виселенням з Києво-Печерської лаври Української православної церкви, афільованої з Московським патріархатом, зайшла у глухий кут.

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