"Кіна не буде": імперія Трампа тріснула по швах

Геній, мільярдер, плейбой, філантроп — це про найскандальнішого президента в історії Сполучених Штатів. А як інакше? 16 автобіографічних книг, отримана у спадок від батька бізнес-імперія, сколочені мільярди, купа коханок, а в цілому — біографія, овіяна мороком. Нарешті величезна пляма на його репутації почала швидкими темпами проявлятися.

Дональд Трамп став першим експрезидентом США в історії, проти якого буде офіційно порушено кримінальну справу. Це пов'язано з виплатою грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

За джерелами, ознайомленими з цією справою, колишнього президента Дональда Трампа обвинувачено великим журі Нью-Йорка після кількох років розслідувань. Політик відреагував на ці обвинувачення, називаючи їх «політичним переслідуванням» і застерігаючи, що це може мати негативні наслідки.

Це не лише кримінальний дебют Трампа з офіційним звинуваченням, але й перший випадок, коли колишній президент став об'єктом кримінального переслідування. Інцидент можна назвати входженням у «нову еру» для Сполучених Штатів.

«Шосте чуття»: Трамп усе ж має з’явитися у суді в вівторок

Йдеться про звинувачення в більш ніж 30 злочинах, пов'язаних із фінансовим шахрайством у бізнесі, яке висунуло велике журі присяжних Мангеттена.

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Офіс окружного прокурора Мангеттена Алвіна Брегга розслідує справу колишнього президента стосовно його можливої участі у схемі виплати грошей та у змові з метою збереження таємниці, пов'язаної з актрисою фільму для дорослих Стормі Деніелс, на тлі президентських виборів 2016 року. Процеси великої присяжної групи є таємними, але джерело, знайоме з цією справою, розповіло CNN, що один свідок дав близько 30 хвилин свідчень, перш ніж присяжні проголосували за обвинувачення Трампа.

Зрозуміло, що це рішення викличе хвилю шоку в Сполучених Штатах. Американська політична система буде змушена освоювати «нові землі», бо таких випадків в її історії ще не було.

Наступного тижня, у вівторок, Дональд Трамп має зʼявитися перед суддею у Нью-Йорку для оголошення йому деталей обвинувачення та проведення інших процесуальних дій.

Фото: Associated Press

Бартерні відносини: гроші в обмін на мовчання

Окружний прокурор Мангеттена тривалий час проводив розслідування стосовно платежу в розмірі 130 000 доларів США жінці, який був здійснений в обмін на її мовчання про можливі сексуальні стосунки з Трампом. Майкл Коен, тодішній адвокат експрезидента, здійснив цей платіж за вказівкою свого роботодавця, а компанія Трампа з нерухомості відшкодувала йому витрати за юридичні послуги.

Класифікувати цей платіж треба як «виплату за адвокатські послуги». А це порушує федеральні закони про фінансування виборчих кампаній.

2018 року Коен визнав себе винним у кількох кримінальних справах, включно з порушенням фінансування передвиборчої кампанії. За ґратами він провів понад рік.

Згідно з законодавством Нью-Йорка, фальсифікація ділових записів зазвичай не вважається тяжким злочином, за винятком ситуацій, коли це робиться з наміром вчинити або приховати інший злочин. Якщо буде встановлено, що Коен зробив це з наміром приховати порушення з фінансуванням передвиборчої кампанії, за це йому загрожує покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Гроші давав, але закон не порушував

Хоча Дональд Трамп і визнав, що він відшкодував гроші Майклу Коену за таємний платіж, однак стверджує, що це не мало нічого спільного з виборчою кампанією, а замість цього обвинувачує демократичного прокурора Нью-Йорка в політично мотивованому переслідуванні. Експрезидент заперечує будь-які порушення закону в цій справі та називає її політичним втручанням у вибори на найвищому в історії рівні.

Фото: Associated Press

«Демократи обманювали, ошукували та крали голоси у своїй одержимості ідеєю «схопити Трампа», але тепер вони зробили неймовірне — висунули обвинувачення абсолютно невинній людині у формі очевидного втручання у вибори», — написав колишній президент.

Адвокат Дональда Трампа, Джо Такопіна, нещодавно заявив, що колишній президент буде співпрацювати з владою Нью-Йорка. Він пояснив, що в цьому місті підозрювані в кримінальних справах «білих комірців» мають можливість домовлятися з владою про умови ув'язнення на період судового розгляду.

Згідно з повідомленням журналістів з ABC, які були одними з перших, хто зв'язався з Трампом після оголошення обвинувачення, команда політика наразі активно взаємодіє з секретною службою, щоб обговорити ситуацію та подальші дії.

Перегони тривають: обвинувачення не завадить Трампу балотуватися в президенти

Очевидно, що над законом не перебуває ніхто. Тому Трамп має бути притягнутий до відповідальності за свої дії так само, як будь-який інший громадянин.

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Головне запитання — чи матиме це обвинувачення якийсь вплив на оголошеня кандидатури Трампа на посаду президента 2024 року. Законною відповіддю є — ні.

Трамп може продовжувати балотуватися на посаду президента як кримінальний підсудний, навіть якщо справа закінчиться засудженням ще до виборів, тому що Федеральна конституція встановлює вимоги до президентства і вона не містить нічого про кримінальний запис або звинувачення. На консервативній політичній конференції в березні Трамп підтвердив це, сказавши, що він буде продовжувати змагання, навіть якщо його буде обвинувачено федеральними чи державними органами влади під час наступних виборів.

Фото: Associated Press

Звісно, балотування в президенти на тлі звинувачення спровокує великі політичні й логістичні виклики. Будь-які запити про затримки у графіку судових засідань для організації кампанії, дебатів або інших подій, пов'язаних з виборами, будуть слухатися та ухвалюватися призначеним суддею, який контролює календар справи, але важко уявити, що суддя дозволить значні затримки.

Якщо Трамп буде засуджений і засланий до в'язниці перед виборами (або вигравши їх, але перед тим, як він обійме посаду), його нездатність виконувати обов'язки може спонукати до зусиль з його відсторонення. Проте наразі Трамп може й надалі бути кандидатом, якщо він так вирішив.

Тепер, коли його обвинувачено, чого можна очікувати в наступні місяці?

Процес не буде швидким і безболісним: чи понесе Трамп відповідальність?

Найперше, що варто зробити — офіційно заарештувати Трампа і привести його до суду для вислуховування звинувачення. Під час цього слухання суд вирішуватиме питання, як-от застава та призначення дати попереднього слухання, якщо це необхідно, щоб визначити, чи зібрали прокурори достатньо доказів, аби перейти до суду.

Може статися, що адвокати Трампа погодяться на добровільне здавання в Мангеттені, замість того, щоб змушувати чиновників координувати його арешт із місцевими правоохоронними органами у Флориді і щоб Трамп був звільнений до початку суду. Але саме тут домовленості між прокурорами та колишнім президентським адвокатом, ймовірно, закінчуються.

Як Трамп неодноразово демонстрував, він добре знайомий з використанням правової системи для затримок та іноді ухилення від наслідків. Оскільки обвинувачення в Мангеттені є однією з найнебезпечніших ситуацій, з якими Трамп коли-небудь стикався, можна очікувати, що колишній президент буде агресивним у боротьбі проти цих звинувачень.

Фото: Associated Press

Первинним етапом рішення для Трампа та його адвокатів буде питання про те, чи проситимуть вони про попереднє слухання, на якому прокурорам доведеться надати докази, які встановлюють обґрунтовану підставу вірити, що злочин дійсно був скоєний.

Замість цього колишній президент може обрати більш приємну тактику переходу до наступу в намаганні отримати стратегічні переваги та впливати на перебіг розгляду справи. Наприклад, Трамп може висунути довгий список аргументів та аргументованого захисту під час розгортання судового процесу. Це може подовжити термін до проведення судового засідання.

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Деякі твердження, як, наприклад, нещодавно висунутий адвокатом Трампа варіант, що тодішній кандидат у президенти заплатив Деніелс не для того, щоб здобути перевагу у виборчій кампанії, а для уникнення особистої неприємності, є питаннями факту для журі і можуть бути вирішені на судовому засіданні без необхідності в передсудовому розгляді.

Але деякі питання можуть викликати потребу в судовому розгляді, наприклад, очікувані заяви Трампа про порушення прокурорської діяльності та селективне переслідування, можливе користування захистом на підставі порад юриста Трампа, а також ймовірні правові виклики до теорії справи прокурора.

Американська правова система керується прецедентами і має безліч можливостей для підсудних осіб перед судовим розглядом та апеляційним процесом з багатьох питань, які Трамп, безперечно, висуне. Зокрема, його ймовірні претензії, які ґрунтуються на його статусі колишнього президента, означають, що судді з Нью-Йорка, які вестимуть цю справу, будуть розглядати питання, які на сьогодні ще не вирішені судами. Все це разом продовжить час, необхідний суддям для обговорення та ухвалення рішень з цих питань.

Фото: Associated Press

Якщо тактика затягування Трампа вдасться і справа буде перенесена на 2025 рік, а Трамп у цей час зможе перемогти на виборах 2024 року, варто очікувати його твердження стосовно того, що справа проти нього має бути скасована, як неконституційна, згідно з постановою Міністерства юстиції 2000 року, згідно з якою президента не можна обвинувачувати «або судити» під час перебування на посаді.

Коли всі ці фактори об'єднуються, це призводить до значно триваліших та юридично складних процедур. Це зовсім не означає, що звинувачення не призведуть до судового процесу проти Трампа. Він може понести відповідальність, однак не варто очікувати, що процес буде швидким і простим.

Нагадаємо, що історія фігурантка цієї справи розпочалася 2006 року, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі, після чого він заплатив їй за інтимні послуги в готелі біля курортного озера Тахо. Прокурори стверджують, що в жовтні 2016 року, під час президентської кампанії, порноактриса уклала угоду про нерозголошення за принаймні 130 тисяч доларів, які фактично були використані на фінансування виборчої кампанії Трампа. Це злочин, за який, відповідно до законів штату Нью-Йорк, може бути призначене покарання до чотирьох років позбавлення волі.

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