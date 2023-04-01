Під Бахмутом загинув український альпініст Орест Кінаш

Від початку великої війни він приєднався до лав ЗСУ.

У Бахмуті на Донеччині загинув громадський діяч, інструктор з альпінізму та гірського туризму Орест Кінаш. Він був був офіцером 53 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Про загибель альпініста повідомили у туристично-інформаційному центрі.

"На жаль, сьогодні Ореста не стало. І це велика втрата для всієї української мандрівницької спільноти. Орест був гідною людиною. Він гідний того, щоб колись, на території звільненого від росіян Кавказу один з цих піків, названих на честь тиранів перейменувати на Пік Кінаша", - наголошують у повідомленні.

До слова, від 2013-го Кінаш професійно зайнявся альпінізмом, став інструктором, готував та водив людей на гори Кавказу, Киргизстану та Карпат.

До початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022-го Кінаш документував воєнні злочини росіян на Донбасі. А від початку великої війни приєднався до лав ЗСУ.

Фото: Facebook.

Два тижні тому Орест отримав осколкове поранення. Він відмовився від госпіталізації. Натомість пішов на десять днів у відпустку. Потім повернувся на передову. Загинув у перший же день після повернення.

Нагадаємо, вночі 31 березня від отриманих на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу

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