На фронті загинув відомий актор Антон Прасоленко

Український актор та військовослужбовець Антон Прасоленко віддав своє життя у боротьбі за незалежність.

Життя Антона обірвалося внаслідок важкого поранення, яке він отримав у боях під Бахмутом. Тиждень актор провів у реанцмації військового шпиталю, але, на жаль, помер. Про смерть товариша повідомив військовий психолог Андрій Козінчук у Facebook.

"Антон тонка душевна організація. Але він не зміг лишитися осторонь і далі жити в своєму світі, а пішов на війноньку. Знаючи, шо він не сильно шарить в цьому, він вчився з нуля. І і за рік вийшов на ніх**овий рівень професійності. Але снаряд і уламки не запитують, наскільки ти хороший чи не сильно. Антон брав участь в бойових діях на cході. В самому пеклі, аби потрапити в рай. Сьогодні він помер в шпиталі від отриманих поранень", - повідомив Козінчук.

Антон був актором у аматорському театрі "Вавилон" у Києві. У актора залишилася кохана дівчина.

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