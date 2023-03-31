Брітні Спірс та Сем Асгарі натякнули на розлучення

Американська зірка Брітні Спірс та її чоловік, фітнес-тренер Сем Асгарі, підігріли чутки про своє розлучення.

Днями папараці помітили, що подружжя більше не носить свої обручки. Так, без прикраси Асгарі помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі.

Тим часом Брітні помітили у аеропорту, коли зірка саме вирушила на відпочинок. Співачка виходила з авто до літака та теж забула про обручку.

Ба більше, на відпочинок Брітні вирушила не сама, а зі своїм давнім другом та менеджером Кейдом Гадсоном.

Фото: instagram.com/britneyspears

В своєму Instagram виконавиця активно демонструє, як насолоджується вікендом біля океану без чоловіка. На одному з відео Спірс у яскравому бікіні показала, як ловить хвилі на пляжі.

Зазначимо, що чутки про проблеми між Брітні та Семом ширяться вже давно, а все через занадто відверті публікації зірки. Раніше Асгарі заявив, що не у захваті від еротичного контенту, яким часто ділиться його дружина в Мережі, але не тисне на неї.

Нагадаємо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися у червні 2022 року. Пара зіграла пишне весілля у Каліфорнії, на яке запросила багато знаменитостей.

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