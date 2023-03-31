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Брітні Спірс та Сем Асгарі натякнули на розлучення

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
920
Час на прочитання
1 хв
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Брітні Спірс та Сем Асгарі натякнули на розлучення

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Пара перестала носити обручки.

Американська зірка Брітні Спірс та її чоловік, фітнес-тренер Сем Асгарі, підігріли чутки про своє розлучення.

Днями папараці помітили, що подружжя більше не носить свої обручки. Так, без прикраси Асгарі помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі. 

Тим часом Брітні помітили у аеропорту, коли зірка саме вирушила на відпочинок. Співачка виходила з авто до літака та теж забула про обручку. 

Ба більше, на відпочинок Брітні вирушила не сама, а зі своїм давнім другом та менеджером Кейдом Гадсоном.

© instagram.com/britneyspears
Фото: instagram.com/britneyspears

В своєму Instagram виконавиця активно демонструє, як насолоджується вікендом біля океану без чоловіка. На одному з відео Спірс у яскравому бікіні показала, як ловить хвилі на пляжі. 

Зазначимо, що чутки про проблеми між Брітні та Семом ширяться вже давно, а все через занадто відверті публікації зірки. Раніше Асгарі заявив, що не у захваті від еротичного контенту, яким часто ділиться його дружина в Мережі, але не тисне на неї.

Нагадаємо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися у червні 2022 року. Пара зіграла пишне весілля у Каліфорнії, на яке запросила багато знаменитостей. 

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Дата публікації
Перегляди
920
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