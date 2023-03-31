ЗСУ почали застосовувати проти окупантів "розумні бомби" JDAM - Ігнат

У ЗСУ заявили, що такі бомби дуже точно вражають ворожі цілі.

Українська бойова авіація вже почала застосовувати проти російських окупантів "розумні бомби" JDAM.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Що стосується і крилатих авіаційних бомб, які ми теж застосовуємо – JDAM. Ми їх також застосовуємо", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що це бомби західного зразка, якими наші військові вражають важливі цілі ворога. Речник ПС ЗСУ підкреслив, що такі бомби дуже точно вражають цілі.

Крім того, Ігнат додав, шо вони вже є на озброєнні українських військових, але їх поки не так багато, як хотілося б.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що поки російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут і обстрілювати територію України дронами і ракетами, ЗСУ готуються до потужного контрнаступу.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з делегацією комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки наголосив, що ЗСУ для контрнаступу необхідні важка техніка та підготовка резервів.

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