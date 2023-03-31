Обернувся "пшиком": у розвідці прокоментували "великий наступ" росіян

В українські розвідці анонсований взимку "великий наступ" росіян назвали "пшиком". Окупанти агресорки РФ вивились нездатними до цього.

Про це заявив представник ГУР Міністерства оборони Андрій Черняк в інтерв'ю "Укрінформу".

Втім, наголосив він, у Москви стане ресурсів, аби продовжувати війну 2023-го та, можливо, навіть 2024-го.

"Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий "великий наступ" обернувся для Росії "пшиком" - вони не отримали жодного значущого результату", - заявив Черняк.

Представник розвідки каже: росіяни все ще намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Втім, отримані розвіддані дозволяють ЗСУ вживати ефективних контрзаходів та завдавати окупантам максимальних втрат.

Контрнаступ Збройних сил

Німецьке видання Bild вийшло зі статтею під назвою "Зараз Путін боїться "дня Х", маючи на увазі день українського контрнаступу. В матеріалі розповідається про західне озброєння, яке вже перебуває і продовжує надходити до України.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня. Він планується за декількома напрямками. Про які саме йдеться - невідомо.

Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко вважає, що контрнаступ ЗСУ не розпочнеться - доки Україна не виконає завдання стратегічної оборони. Так, українські захисники повинні зупинити просування армії РФ, ліквідувати якомога більше росіян та їхньої техніки.

Президент України Володимир Зеленський 29 березня, розповів, що "уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій".

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