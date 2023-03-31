Фінляндія стане членом НАТО найближчими днями — Столтенберг

Найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО. Це відбувається після того, як Туреччина останньою з держав Альянсу схвалила заявку країни на вступ.

Фінляндія вступить до НАТО найближчими днями. За словами Генсека Альянсу Єнса Столтенберга, усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання країни. Він уже привітав фінського президента Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав під час своєї заяви у п’ятницю, 31 березня.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - сказав Столтенберг.

За його словами, Фінляндія має дуже боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тож її членство посилить НАТО. Столтенберг додав, що з нетерпінням чекає можливості якнайшвидше привітати і Швецію як повноправного члена НАТО.

"Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак повноцінному вступові перешкоджали декілька країн Альянсу, зокрема Туреччина, які відмовлялися ратифікувати відповідні протоколи. Згодом п резидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Слідом за ним відповідне рішення ухвалила й Угорщина.

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