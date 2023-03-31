"ПВК "Вагнер" більше немає": експерт пояснив гучну заяву Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що його найманці фактично знищені як повноцінна бойова одиниця в боях за Бахмут Донецької області.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він прокоментував заяву Пригожина, що "Вагнер" готовий загинути під Бахмутом, щоб "виконати свою історичну роль" у війні проти України.

"Це не заява, це вже некролог. Він, за великим рахунком, визнає, що "вагнерівців" вже немає як повноцінної бойової одиниці. Їх було 45 тисяч, зараз залишилося 6 тисяч, і ці люди не дуже хочуть воювати", - наголосив Гетьман.

Експерт нагадав, що, за інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, втрати ворога на певних ділянках фронту складають 1 до 10 на користь ЗСУ.

"Зокрема це і вагнерівці. Найбільші втрати ворога якраз на Бахмутському напрямку. Яка там всесвітня історична місія?.. Всесвітня історична місія - то фраза Володимира Леніна. Там вона стосувалася пролетаріату... Він повторює слова мумії з їхнього мавзолею. Ніякої всесвітньої історичної місії у ПВК "Вагнер" нема. Це організація, яку багато країн світу визнали терористичною, яка була майже повністю знищена нашими Збройними силами", - заявив військовий оглядач.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 29 березня назвав бої за Бахмут "найвеличнішим поворотом в історії". За його словами, найманці "Вагнера" під Бахмутом можуть повністю загинути, але цим забезпечити Росії перемогу у війні.

Своєю чергою, командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що в окупантів все менше людських ресурсів для наступу на Бахмут.

В ЗСУ кажуть, що найманці з ПВК "Вагнер" більше не здатні самостійно забезпечувати наступальні дії в районі Бахмута, тому вимушені просити допомоги в регулярних військ.

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