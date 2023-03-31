"ЧВК "Вагнер" больше нет": эксперт объяснил громкое заявление Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что его наемники фактически уничтожены как полноценная боевая единица в боях за Бахмут Донецкой области.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он прокомментировал заявление Пригожина, что "Вагнер" готов погибнуть под Бахмутом, чтобы "выполнить свою историческую роль" в войне против Украины.

"Это не заявление, это уже некролог. Он, по большому счету, признает, что "вагнеровцев" уже нет как полноценной боевой единицы. Их было 45 тысяч, сейчас осталось 6 тысяч, и эти люди не очень хотят воевать", — подчеркнул Гетьман.

Эксперт напомнил, что, по информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, потери врага на определенных участках фронта составляют 1 к 10 в пользу ВСУ.

"В частности это и вагнеровцы. Наибольшие потери врага как раз на Бахмутском направлении. Какая там всемирная историческая миссия?.. Всемирная историческая миссия — это фраза Владимира Ленина. Там она касалась пролетариата... Он повторяет слова мумии из их мавзолея. Никакой всемирной исторической миссии у ЧВК "Вагнер" нет. Это организация, которую многие страны мира признали террористической, которая была полностью уничтожена нашими Вооруженными силами", — заявил военный обозреватель.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 29 марта назвал бои за Бахмут "величайшим поворотом в истории". По его словам, наемники "Вагнера" под Бахмутом могут полностью погибнуть, но этим обеспечить России победу в войне.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что у оккупантов все меньше человеческих ресурсов для наступления на Бахмут.

В ВСУ говорят, что наемники из ЧВК "Вагнер" больше не способны самостоятельно обеспечивать наступательные действия в районе Бахмута, поэтому вынуждены просить помощи у регулярных войск.

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