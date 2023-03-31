Девушка неожиданно поседела в 10 лет: "Меня воспринимали как бабушку" (фото)

38-летняя Евгения Денисова из Сербии начала седеть когда ей было всего 10 лет.

Специалистка по маркетингу и развитию бизнеса рассказала dailystar.co.uk, что сначала это повлияло на нее негативно.

"Я была ошеломлена, поскольку мне было всего 10 лет — шокирована и пристыжена. Я боялась издевательств в школе и годами боролась с этим позором, пока не решила отказаться от краски", — поделилась она.

Евгения думает, что унаследовала серебряные локоны от своего отца, который почти полностью поседел в 30 лет.

Фото: dailystar.co.uk

В 14 лет девушка принялась красить волосы хной, а позже краской. Со временем она перестала это делать, но такое решение не обошлось без внутренней борьбы.

"Это было тяжелое решение и месяцы чувства уязвимости и неуверенности, когда я впервые отказалась от краски. На самом деле у меня были две попытки смириться со своими седыми волосами. Это было уже за несколько лет до того, как я впервые отказалась от краски, и меня так раздражала необходимость окрашивать корни каждые 10–14 дней. Два дня после окрашивания — и я уже могла видеть огромный контраст между моими растущими белыми корнями и темно-коричневым цветом по длине, однако я продолжала красить волосы, ужасаясь тому, какой может быть социальная реакция, когда люди видят меня полностью белой в моем возрасте", – рассказала она.

Фото: dailystar.co.uk

Впрочем, все изменилось, когда Евгения родила сына. У нее не было времени красить корни и она также не хотела, чтобы ребенок чувствовал запах токсичных химикатов от краски. Однажды Денисова поняла, что два месяца не красилась. Женщина продержалась четыре месяца.

Но перед долгожданной семейной поездкой, где женщина хотела выглядеть красиво, она снова покрасила волосы и пожалела об этом.

"Я пожалела, что очень быстро покрасила волосы, особенно после того, как заметила, что мои белые корни снова блестят на солнце. Именно тогда я поняла, что пути назад нет и снова начала отращивать их", — поделилась она.

Фото: dailystar.co.uk

К счастью, Евгения никогда не испытывала осуждения за то, что решила прекратить красить волосы. При этом она имела один болезненный опыт, когда ее приняли за бабушку ее новорожденного сына.

Впрочем, женщина сказала, что отказ от краски для волос сделал ее более раскрепощенной.

"Вы учитесь быть добрым к себе, вы узнаете, кто вы, и вы встречаете настоящего себя, когда вы свободны от искусственной красоты и социальных стандартов. Это может показаться странным, но то, что я приняла свои седые волосы, сделало меня более счастливым человеком. Я сияю изнутри, и люди видят это сияние, а не мои волосы. Если вы сомневаетесь в том, чтобы принять свои седые волосы или принять другие особенности, которые у вас могут быть, попробуйте и посмотрите, что принесет вам этот опыт — это будет много положительных моментов", – пояснила она.

Евгения добавила, что теперь она вдохновляет других.

Напомним, 25-летняя американка начала седеть, когда ей было всего девять лет. К 12 годам Зои поседела на 10 процентов, а полностью седой стала в 21 год.

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