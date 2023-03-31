Что управляет странами, поддерживающими Россию: Подоляк объяснил

Пропагандисты распространяют информацию о широкой поддержке, оказываемой другими государствами России.

Как все на самом деле, рассказал в эфире телеканала FREEDOM советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У России на самом деле нет союзников. Открыто Россию поддерживают только максимально брутальные и неперспективные режимы, такие как иранский и северокорейский. Есть страны, которые ресурсно несостоятельны, но тем не менее пытаются оказать какую-то моральную поддержку — Эритрея и Мозамбик, которые периодически голосуют за результативные декларации на различных международных площадках, есть отдельные кампании разных стран, которые иногда пытались позволить России обойти санкции, но сейчас с этим очень строго, учитывая, что мир максимально не заинтересован в том, чтобы Россия имела возможности обходить санкционные процедуры. Россия и так в последние годы, особенно после 2014 года, выглядела как страна, не имеющая солидных друзей. Да, есть глобальные страны, которые заинтересованы в получении от России демпинговых ресурсов или еще каких-либо преференций. Тем не менее, стратегического партнерства, особенно дружбы, в России ни с кем нету", — сказал он.

Подоляк назвал несколько факторов.

"Во-первых, это не выгодно в среднесрочной и краткосрочной перспективе, потому что репутационные потери, которые несет Россия, будут переведены на репутацию стран, так или иначе публично заявляющих о своей поддержке. А страны сегодня свою репутацию ценят, потому что это облегчает доступ к финансовым, технологическим и другим глобальным рынкам. Во-вторых, этот политический режим, который есть в России, не будет существовать долго и это понимают даже те государства, которые выражали нейтральную позицию. В-третьих, Россия не умеет быть равноправным партнером, любых двусторонних отношениях, она хочет доминировать, подавлять своего партнера – грубо говоря, постепенно переходить от роли равноправных партнеров к старшему партнеру, который ультимативно предписывает, что нужно и не нужно делать. Хороший пример – союзное государство Республика Беларусь. К моменту полномасштабного вторжения Россия в этих организациях вела себя как хозяин, имеющий марионеточные руководства в других странах и обязанные выполнять волю РФ. То есть имея технологически отсталую страну, которая постоянно ведет себя агрессивно, по-хамски относится к другим партнерам, постоянно пытается обмануть, агрессивно выражает свою позицию и которая на внешних глобальных рынках воспринимается крайне негативно — очень странно иметь какие-то отношения с такой страной. Некоторые хитрые страны делают вид, что у них есть какие-то отношения с Россией, чтобы с России, пользуясь ее слабостью, получить те или иные ресурсы", – добавил он.

Напомним, западные государства в целом едины в поддержке Украины в войне и даже расширили эту поддержку больше, чем ожидали многие аналитики.

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