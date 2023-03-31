Що керує країнами, які підтримують Росію: Подоляк пояснив

Пропагандисти розповсюджують інформацію про широку підтримку, яку надають інші держави Росії.

Як все насправді, розповів в ефірі телеканалу FREEDOM радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"У Росії насправді немає союзників. Відкрито Росію підтримують тільки максимально брутальні і неперспективні режими, такі як іранський та північно-корейський. Є країни, які ресурсно неспроможні, але які, тим не менш, намагаються надати якусь моральну підтримку — Еритрея та Мозамбік, які періодично голосують за якісь результативні декларації на різноманітних міжнародних майданчиках. Є окремі кампанії різних країн, які іноді намагалися дозволити Росії обійти санкції. Але зараз з цим дуже суворо, враховуючи, що світ максимально не зацікавлений у тому, щоб Росія мала можливості обходити санкційні процедури. Росія і так в останні роки, особливо після 2014 року, виглядала як країна, яка не має солідних друзів. Так, є глобальні країни, які зацікавлені в отриманні від Росії демпінгових ресурсів або ще якихось преференцій. Тим не менш, стратегічного партнерства, особливо дружби, у Росії ні з ким немає", - сказав він.

Подоляк назвав декілька факторів.

"По-перше, це не вигідно в середньостроковій та короткостроковій перспективі, тому що репутаційні втрати, які несе Росія, будуть перекладені на репутацію країн, які так чи інакше публічно заявлять про свою підтримку. А країни сьогодні свою репутацію цінують, тому що це полегшує доступ до фінансових, технологічних та інших глобальних ринків. По-друге, цей політичний режим, який є в Росії, не існуватиме довго і це розуміють навіть ті держави, які висловлювали нейтральну позицію. По-третє, Росія не вміє бути рівноправним партнером, в будь-яких двосторонніх відносинах вона хоче домінувати, подавлювати свого партнера — грубо кажучи, поступово переходити від ролі рівноправних партнерів до старшого партнера, який ультимативно наказує, що потрібно і не потрібно робити. Хороший приклад — союзна держава республіка Білорусь або поведінка Росії в рамках так званого СНД чи ОДКБ. До моменту повномасштабного вторгнення Росія в цих організаціях поводилася як господар, який має маріонеточні керівництва в інших країнах і які зобов’язані виконувати волю РФ. Тобто маючи технологічно відсталу країну, яка постійно поводиться агресивно, по-хамськи ставиться до інших партнерів, яка постійно намагається обдурити, агресивно висловлює свою позицію і яка на зовнішніх глобальних ринках сприймається вкрай негативно — дуже дивно мати якісь відносини з такою країною. Деякі хитрі країни роблять вигляд, що в них є якісь відносини з Росією, щоб з Росії, користуючись її слабкістю, отримати ті чи інші ресурси", - додав він.

Нагадаємо, наразі західні держави загалом єдині у підтримці України у війні та навіть розширили цю підтримку більше, ніж очікували багато аналітиків.

Читайте також: