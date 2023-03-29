Череватий розповів про великі проблеми "вагнерівців" під Бахмутом

Російські найманці з ПВК "Вагнера" більше не здані самостійно забезпечувати наступальні дії в районі Бахмута, тому вимушені просити допомогу у регулярних військ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Череватий заявив, що російські війська вже 9 місяць намагаються захопити Бахмут, проте українські захисники змогли стабілізувати фронт. Він пояснив, що наразі основною наступальною силою РФ залишаються "вагнерівці".

"Але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді і понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта", - сказав Череватий.

Він заявив, що "вагнерівці" вимушені звертатись до регулярної армії за допомогою, шоб підтримувати наступальні дії.

"Вони вихвалялися, що у них все автономне, але вони не можуть забезпечити себе повною мірою, щоб вести наступальну роботу", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Бої в Бахмуті на Донеччині тривають. Збройним силам України вдалося відтіснити окупантів від однієї з ліній постачання міста.

Також ми інформували, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська концентрують найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. Ситуацію у місті Бахмут ворог намагається як "апокаліптичну", аби чинити моральний тиск на українців.

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