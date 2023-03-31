Чому Путін та Лукашенко не можуть один без одного: Подоляк відповів

Існує багато причин, чому з Росією дружити не варто. Але чому самопроголошений президент Білорусі продовжує підтримувати контакти з міжнародно визнаним злочинцем Путіним.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEDOM радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Лукашенко, безумовно, знаходиться у тяжкій ситуації. Суб’єктність Республіки Білорусь на сьогодні майже втрачена, з урахуванням тих заяв і дій, які робить РФ. По-перше, вони тотально використовують повітряний простір, інфраструктуру Білорусі у своїх цілях, абсолютно не думаючи про те, як репутаційно це виглядає для зовнішнього світу з точки зору Білорусі. Вони абсолютно точно використовують ресурсну базу Білорусі, мається на увазі не тільки нафтова та паливна, але також і розконсервовану техніку. Росія, не узгоджуючи з Білоруссю, говорить про необхідність розміщення там сховища тактичної ядерної зброї. Відповідно є пряма об’ємна багаторічна залежність Білорусі від Росії, з точки зору економіки як ринку збуту та фінансових ринків, де Білорусь отримує прямі запозичення чи гроші. Тобто Білорусь дійсно тотально залежить від Росії. Але це був свідомий вибір Білорусі, вона не хотіла рухатися в європейському напрямку, а обрала для себе максимально жорстку дорогу прив’язки до РФ. На мій погляд, сьогодні Лукашенко виглядає скоріш як VIP-агітатор дивних ідей Путіна, а не як самостійний суб’єкт політичного процесу навіть в рамках Східної Європи", - сказав він.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 6 квітня може відвідати Росію для зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним. Диктатори регулярно зустрічаються, Лукашенко допомагає Путіну зброєю.

Напередодні стало відомо, що Росія могла завезти до сусідньої Білорусі нову партію ракет. Днями було зафіксоване переміщення транспортних літаків з РФ, а також рух військових колон на білоруській території.

Читайте також: