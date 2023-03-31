"Час грає проти Росії": у Міноборони розповіли про ситуацію у Бахмуті

Українські захисники продовжують тримати оборону Бахмута, як наслідок, це призводить до втрати часу у ворога.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у соцмережах.

Вона зазначає, що витрачені супротивником ресурси на захоплення міста та величезна кількість вбитих не виправдовують себе з точки зору військової доцільності, зазначили у Міноборони.

"У Бахмуті час грає проти ворога. Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення. Адже витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе", - наголосила Маляр.

За словами Маляр, ворог не полишає спроб та піднімає ставки на шкоду собі.

"Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", - зауважила заступниця міністра.

Нагадаємо, що російські окупанти на деяких ділянках починають нервувати, оскільки людського ресурсу для наступу на Бахмут стає все менше.

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