Контрнаступ ЗСУ: Резніков розкрив дату початку і напрямки

Саме під час контрнаступу на полі бою можна буде вже побачити передані союзниками танки Leopard.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня.

Про це очільник Міноборони розповів в інтерв'ю ERR.

Резніков відповів на запитання, коли на фронті з’являться передані західними союзниками бойові танки Leopard, сказавши, що ці машини можна буде побачити "в контратаці за рішенням нашого Генштабу".

"Вже (контрнаступ – ред.) планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх (танки – ред.) побачимо", – розповів міністр оборони.

Він також анонсував цього року дуже позитивні зміни для України. Резніков переконаний, що українські захисники продовжать звільняти окуповані території, як це було в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, до України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

Зауважимо, за оцінками військового аналітика Майкла Кларка, ЗСУ не розпочнуть великий контрнаступ, допоки не сформують повноцінну танкову бригаду з отриманих західних машин. Йдеться про близько 100 танків.

Додамо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

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